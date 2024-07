Lula diz estar "mais optimista do que nunca" com o Brasil

O Presidente do Brasil destacou o crescimento económico, a redução drástica da fome e o regresso do país ao cenário internacional como conquistas do Governo, alcançadas em ano e meio de mandato.

O controle da inflação, a retoma dos programas sociais, a geração de empregos formais, a preservação do meio ambiente e a imposição de energias renováveis para conter as mudanças climáticas foram destacados por Luiz Inácio Lula da Silva num discurso à nação, no domingo.

Na intervenção, de cerca de sete minutos, Lula sublinhou estar "mais otimista do que nunca" e reiterou a intenção de continuar a investir em programas sociais para que o país possa crescer para todas as famílias brasileiras, sem abrir mão da responsabilidade fiscal.

Nesse sentido, garantiu que "não vai abrir a mão da responsabilidade fiscal", tema que tem criado turbulência no mercado devido ao estado das contas públicas e à falta de políticas claras do governo sobre o assunto.

"Apostavam que o crescimento do PIB [produto interno bruto] não ia passar de 0,8%, mas no ano passado crescemos quase 3%", disse.

Lula destacou que o desemprego registou para a "menor taxa dos últimos 10 anos" e lembrou que o Governo criou mais de 2,7 milhões de empregos com todas as garantias laborais.

O Presidente brasileiro também sublinhou a luta do Governo contra a fome e a pobreza, salientando que 24 milhões de pessoas "foram libertadas do pesadelo da fome".

Para o chefe de Estado brasileiro, o país está a crescer novamente, impulsionado pela indústria e graças aos investimentos anunciados pelo setor nos últimos meses e ao reposicionamento do Brasil no exterior.

"Abrimos 163 novos mercados internacionais para os nossos produtos. O Brasil recuperou o papel de liderança no cenário mundial", afirmou.

Lula destacou ainda o papel político do Brasil na esfera global com o G20, fórum que vai realizar a cimeira de chefes de Estados, em novembro, no Rio de Janeiro, onde o país vai apresentar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, um dos pilares promovidos pelo país sul-americano enquanto presidente do bloco.

O Presidente destacou também os êxitos alcançados na luta contra a desflorestação, especialmente na Amazónia brasileira, onde a devastação foi reduzida em 52% durante o seu mandato, e reiterou que vai continuar a promover a transição para as energias renováveis para ajudar a travar as alterações climáticas.

Gravado na sexta-feira em Brasília, este foi o quarto discurso à nação de Lula, transmitido na rádio e na televisão.