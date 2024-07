Colisão deixa motociclista ferido

Uma colisão ocorrida na Rua do Quinta do Leme, no Funchal, na noite deste domingo, 28 de Julho, deixou um motociclista de 43 anos com ferimentos e queixas nos membros superiores.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 22h55, que realizou o transporte do sinistrado para o Hospital Central da Madeira.