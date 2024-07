Jovem motociclista ferido após colisão com ligeiro na Rua da Ribeira de João Gomes

Um jovem motociclista de 16 anos ficou ferido na sequência de colisão com viatura ligeira (carrinha) nas proximidades da estação de serviço localizada à Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal – imediações do quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

Com queixas de dores num ombro e diversas escoriações, a vítima foi socorrida pelos BVM, que passavam pelo local com uma ambulância de socorro que regressava ao quartel, e transportado para às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP tomou conta da ocorrência registada a meio da manhã.