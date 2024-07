Motociclistas feridos em dois despistes no Funchal

Dois motociclistas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de dois despistes ocorridos esta manhã na cidade do Funchal.

O primeiro acidente ocorreu pelas 08h25, na Azinhaga de São Pedro, quando um homem de 40 anos perdeu o controlo do motociclo em que seguia e se despistou, em circunstâncias que não conseguimos apurar. O segundo despiste envolveu outro veículo de duas rodas, que era conduzido por uma jovem de 19 anos, sendo que no acidente esteve também envolvido um automóvel.

Os dois motociclistas ficaram com escoriações e ferimentos sem grande gravidade aparente. Ainda assim, foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que os transportaram de ambulância para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.