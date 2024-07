Caminho de Ferro do Monte foi inaugurado há 131 anos

O primeiro troço do caminho de ferro do Monte foi inaugurado há precisamente 131 anos. A ligação era garantida entre o Pombal e a Levada de Santa Luzia, num trajecto que foi sendo feito até 1943.

Na edição de 16 de Julho de 1993, precisamente 100 anos após a inauguração, o DIÁRIO dava conta do estado desta ligação. Parada havia vários anos, a verdade é que a sede da companhia encontrava-se em muito bom estado.

Imagens do Arquivo Fotográfico da Madeira e Museu Vicentes

A empresa Companhia de Caminho de Ferro do Monte foi criada por António Joaquim Marques, que trouxe esse projecto de Lisboa, que transportava dezenas de pessoas diariamente, até entrar em desuso. As novas estradas em alcatrão e o maior número de carros em circulação fez com que este não fosse um meio de transporte assim tão apetecível.

Um acidente, com a explosão da caldeira de uma das locomotivas, levou a que a linha estivesse parada durante cerca de um ano, o que não abonou para as finanças da empresa e potenciou o desenlace do seu encerramento.

Hoje, ficou o nome e a memória do que já foi esta ligação.