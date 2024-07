'Génesis' no concerto de encerramento da temporada 2023/24 da OCM com Centro de Congressos cheio

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) despediu-se este domingo da temporada 2023/24, comemorativa dos seus 60 anos de vida, com um concerto sinfónico que se realizou no Centro de Congressos da Madeira.

Este evento teve como base ‘Génesis’ de Baruch Berliner para Orquestra Sinfónica com narrador. O concerto, que foi dirigido pelo maestro madeirense Luís Andrade, teve na narração a voz de Pedro Araújo Santos, actor madeirense que depois da sua formação superior em Inglaterra regressou à Madeira, onde desenvolve uma preenchida carreira na área do ensino e do teatro.

A criação de ‘Génesis’ significou para Baruch Berliner a realização de um sonho, já que com esta obra o autor conseguiu entrelaçar a junção da fé e a música. ‘Génesis’ refere-se ao primeiro livro, tanto da Bíblia Hebraica como da Bíblia Cristã, sobre a criação do mundo. Génesis para narrador e orquestra já foi apresentado em 19 países, e hoje teve a sua estreia em Portugal e estreia absoluta em língua portuguesa, já que em todos os países foi narrado o texto bíblico na língua local.

“A interpretação desta obra no concerto final da temporada comemorativa dos 60 anos da nossa Orquestra veio também, desta forma, homenagear a todos aqueles que se envolveram no nascimento da Orquestra em 1964”, começa por dizer Norberto Gomes, director artístico da OCM.

“Com uma interpretação compacta, formalmente muito bem conseguida e com uma direcção profissional, confiante e assertiva do maestro Luis Andrade, tivemos a oportunidade de ouvir, nesta obra, os belíssimos solos dos vários instrumentistas da orquestra com uma brilhante narração do actor Pedro Araújo que mereceu rasgados elogios tanto do público como reacções de entusiasmo por parte da orquestra, num reconhecimento do seu talento e profissionalismo”, adiantou.

O produtor Nachum Slutzker, que se deslocou à Madeira para acompanhar a preparação e montagem deste espectáculo, “ficou visivelmente feliz e emocionado com a interpretação da obra num nível absolutamente profissional destacando toda a dedicação dos instrumentistas, equipa técnica e todos os envolvidos nesta festa musical que representou também o culminar de uma Temporada de destaque na história da nossa Orquestra”.

Norberto Gomes salienta ainda que este concerto representa, ainda, “o culminar de uma extraordinária temporada rica em programas e artistas convidados que fizeram desta um dos anos mais importantes da sua história”.

“Para os músicos da Orquestra Clássica da Madeira a música, enquanto modo de vida, é não só uma forma de expressão, mas também uma forma de fazer chegar aos outros o poder da beleza e da estética”, concluiu Norberto Gomes.