Incêndio habitacional mobiliza perto de 80 operacionais em Esmoriz

Um incêndio habitacional em Esmoriz, concelho de Ovar, distrito de Aveiro, mobilizava pelas 22:30 de hoje 79 operacionais, de acordo com a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Região de Aveiro confirmou à agência Lusa a ocorrência num prédio habitacional, que teve início pelas 21:00, mas não adiantou mais detalhes.

Já fonte dos Bombeiros de Esmoriz remeteram informações para mais tarde.

Imagens divulgadas nas redes sociais por meios de comunicação locais e nacionais mostram as equipas de socorro a utilizar uma autoescada, referindo que moradores estão a ser retirados com recurso a esse equipamento.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local pelas 22:30 estavam 79 operacionais, apoiados por 29 viaturas, com a ocorrência a manter-se ativa.