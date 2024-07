Vasco Silva pretende “tentar andar à frente" dos Rally4

Vasco Silva alinha no Rali Vinho da Madeira com o habitual Renault Clio Rally4 e pretende “tentar andar à frente dessa classe".

Esse é o nosso objectivo mas devemos ver quão forte é a concorrência que vem de fora da ilha assim como o carro se comporta, já que vamos utilizar nesta prova já toas as evoluções disponíveis para o modelo que tripulamos". Vasco Silva

Estamos em muito boa posição no campeonato e isso resulta de todo o excelente trabalho desenvolvido pela equipa. Os nossos resultados têm estado acima das expectativas. Neste rali a táctica passa por ver como é a nova evolução do motor bem como verificar algumas alterações que fizemos no acerto do carro tendo por base a nossa experiência recente com o Peugeot". Vasco Silva

Vasco Silva, filho do piloto com o mesmo nome, tem 32 anos de idade e a sua estreia em ralis deu-se em 2015 com um Peugeot 205 GTi 1.9. Logo nesse ano obteve o seu primeiro título, entre aqueles que tripulavam VSH. Entre 2016 e 2018 esteve aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo X com que foi campeão do agrupamento no último ano de utilização do modelo. Regressou em 2024 à actividade e é líder destacado na competição reservada às duas rodas motrizes, revela a organização.