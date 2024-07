Aprovadas contas da Assembleia e da Região de 2022

Terminada a sessão plenária para debate da conta de 2022, iniciou-se uma nova destinada à votações de vários votos e diplomas. Foram os seguintes os resultados:

Votos:

1. VOTO DE PESAR

“Pelo falecimento do Professor Rui Emanuel Gonçalves Rodrigues”, da autoria da IL. - Aprovado por unanimidade

2. VOTO DE CONGRATULAÇÃO

“António Costa, um português na Presidência do Conselho Europeu”, da autoria do PS – aprovado por maioria com a abastenção do Chega.

3. VOTO DE PESAR

«Pelo falecimento de Rui Rodrigues, conhecido como “Juca”», da autoria do PSD – aprovado por unanimidade

4. VOTO DE PROTESTO

“À violência instalada na África do Sul”, da autoria do CH – aprovado por unanimidade.

5. VOTO DE CONGRATULAÇÃO

“A Ana Cristina Pereira, pela atribuição do Prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença”, da autoria do PS – aprovado por unanimidade

Iniciativas legislativas/resoluções:

Votação da proposta de resolução que aprova a “Conta da Assembleia Legislativa da Madeira do Ano Económico De 2022” – aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, contra do PS e do JPP e abstenção do Chega, PAN e IL.

Votação da “Conta da Região Autónoma Da Madeira De 2022” – aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, contra do PS e do JPP e abstenção do Chega, PAN e IL.