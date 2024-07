Constituídas 808 sociedades na Madeira nos primeiros seis meses de 2024

Foram constituídas 808 sociedades com sede na Região Autónoma da Madeira no 1.º semestre de 2024, revela a Direcção Regional de Estatística com base nos dados fornecidos pela Direção-Geral da Política de Justiça, indicando que o número de dissoluções situou-se nos 337, resultando num saldo positivo de 471 sociedades.

Comparativamente ao período homólogo, observaram-se mais 57 constituições e mais 59 dissoluções, num saldo de 473, semelhante ao deste ano (471).

Observam-se constituições de sociedades nas actividades de 'Transportes e armazenagem' (+100), 'Alojamento, restauração e similares' (+93), 'Atividades imobiliárias' (+66), 'Construção' (+58), 'Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' (+40), 'Atividades de informação e de comunicação' (+36) e 'Atividades administrativas e dos serviços de apoio' (+33). Observa-se saldo negativo apenas no 'Comércio' (-11).

No período em referência, o número de constituições foi superior ao de dissoluções em todos os municípios: no Funchal (532 contra 271), Santa Cruz (66 contra 25), Câmara de Lobos (60 contra 7), Calheta (32 contra 7), Ribeira Brava (31 contra 8), Machico (27 contra 7), Ponta do Sol (15 contra 2), São Vicente (15 contra 4), Porto Santo (12 contra 3), Porto Moniz (10 contra 1) e Santana (8 contra 2).

Nos primeiros seis meses do ano, o rácio entre constituições e dissoluções na RAM foi de 2,40, valor inferior ao observado para o País (3,68).

Reduzindo o âmbito da análise ao 2.º trimestre de 2024, observa-se que neste período, o saldo entre constituições e dissoluções de sociedades, foi de +225 (385 constituições contra 160 dissoluções). No período homólogo, o saldo havia sido de +243 (333 constituições versus 90 dissoluções).