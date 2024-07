Governo prepara abertura de concurso para 20 novos polícias florestais

Rafaela Fernandes acaba de apresentar, de forma resumida, as apostas do Governo Regional nas áreas que tem sobre a sua tutela, nomeadamente a Agricultura, a Pesca e o Ambiente. São 118 milhões de euros, sendo cerca de 55 milhões para investimento.

Na sua primeira intervenção, a secretária regional de Agricultura, Pesca e Ambiente, além de recordar as medidas que o Executivo está a preparar para disciplinar os espaços turísticos e a procura pelos percursos pedestres, deu conta de que está em preparação um concurso público para a contratação de 20 novos polícias florestais, bem como 15 operacionais para dar cobro às alterações que deverão ser implementadas nos percursos classificados.

Destacada foi, também, a integração da produção de sidra no âmbito do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), o apoio aos agricultores, nomeadamente no que água de rega diz respeito ou à cana-de-açúcar, mas também da tinta negra ou a recuperação dos mercados abastecedores.