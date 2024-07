Nove mortos em acidentes nas estradas no fim de semana

Nove pessoas morreram e 14 ficaram feridas com gravidade em acidentes rodoviários no sábado e no domingo, segundo dados provisórios da sinistralidade disponíveis na página da internet da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Entre as 00:00 de sábado e as 24 horas de domingo, a GNR contabilizou, na sua área de atuação, 361 acidentes, que causaram nove mortos, 14 feridos graves e 133 ligeiros.

No sábado foram registados 191 acidentes, quatro mortos (nos distritos de Aveiro, Viana do Castelo e Bragança), seis feridos graves e 61 ligeiros.

De acordo com os dados da GNR, no domingo foram registados 170 acidentes, cinco mortos (nos distritos de Lisboa, Viana do Castelo e Setúbal), oito feridos graves e 72 ligeiros.

O acidente com mais vítimas mortais ocorreu domingo na sequência de um despiste de um veículo ligeiro que se incendiou em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, que causou a morte a quatro jovens, três no local e outro que morreu a caminho do hospital (este último não contabilizado pela GNR).

No acidente, dois jovens ficaram feridos com gravidade.

Segundo a GNR, entre segunda e sexta-feira tinham sido registados 1.039 acidentes, que causaram oito mortos, dois na segunda-feira nos distritos de Aveiro e Guarda, um na terça-feira em Coimbra, um na quarta-feira no Porto, dois na quinta-feira em Aveiro e Santarém e dois na sexta-feira em Coimbra e Viseu.