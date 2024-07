Porto Santo acolheu acção de sensibilização sobre o cancro do colo do útero

Numa organização do SESARAM, realizou-se hoje no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, uma acção de sensibilização sobre o cancro do colo do útero.

A médica Joana Pereira, uma das palestrantes, disse que “há alguns factores de risco importantes no cancro do colo útero”, dando como exemplo o fumar, o início da vida sexual mais precocemente, “porque aí aumentamos a exposição ao principal vírus que pode originar a doença em causa, que é o vírus do papiloma humano, e a não vacinação também é muito importante”.

Já a médica Margarida Vilarinho acha que é muito importante “todas as mulheres, e dentro da idade do rastreio, actualizar esse rastreio. Notamos aqui que há muitas mulheres que não querem realizar o referido rastreio, e é muito importante porque é forma de prevenção do cancro, e ver efectivamente se as pessoas têm ou não alguma alteração ao nível do colo do útero”.

Não é a primeira vez que o SESARAM realiza este tipo de acções de sensibilização sobre outras doenças, no auditório da CMPS, e tem sempre muita participação.