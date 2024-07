José Manuel Rodrigues diz que CDS-Madeira privilegiou sempre os interesses da Região

O presidente do CDS-Madeira recordou hoje, no Porto, o percurso do partido na Região, designadamente no combate por uma melhor Democracia e por mais Autonomia e sublinhou que, em vários momentos, entrou mesmo “em colisão com o CDS nacional para defender os direitos dos portugueses das ilhas”. Uma declaração feita na comemoração do 50.º aniversário do partido, que decorreu nos jardins do Palácio de Cristal.

“Sempre pusemos o interesse das nossas regiões acima dos interesses partidários e, muitas vezes, tivemos que entrar em colisão com o CDS nacional para defender os direitos dos portugueses das ilhas”, declarou José Manuel Rodrigues. A este propósito, recordou que vários líderes do CDS-Madeira, em várias circunstâncias, “nomeadamente nas votações do Orçamento de Estado e de outras leis, contrariando os interesses do partido para defender os interesses regionais”. “Este é um caminho do qual não nos arrependemos, antes pelo contrário, enche-nos de orgulho”, acrescentou.

Rodrigues garantiu que o CDS é o único partido na Madeira que “já esteve na oposição e já esteve no governo, sempre de forma competente”, sendo que, na recente crise política na Região, “o CDS foi o partido que demonstrou maior sentido de responsabilidade e que desde a primeira hora defendeu a normalidade democrática e a viabilização de um Programa de Governo e de um Orçamento”.

José Manuel Rodrigues é um dos autores do livro sobre os 50 anos do CDS, a par de Paulo Portas, Manuel Monteiro, Nuno Melo, Basílio Horta, entre outros dirigentes. A obra foi lançada no Palácio de Cristal, no Porto, local onde se realizou o primeiro congresso do partido. O texto de José Manuel Rodrigues intitula-se “CDS na Madeira um Percurso de Combate”.