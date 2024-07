Portugal vence Malta e fecha apuramento para o Europeu feminino sem derrotas

Portugal, já com o acesso aos play-offs e a vitória no Grupo B3 de qualificação para o Europeu feminino de futebol assegurados, venceu hoje na receção a Malta, por 3-1, em Leiria, encerrando esta fase sem derrotas.

Ana Capeta inaugurou o marcador, aos sete minutos, Maria Farrugia empatou para Malta, aos 16, tendo Stephanie Ribeiro recolocado a seleção portuguesa em vantagem, ainda na primeira parte, aos 28, antes de Jéssica Silva marcar para colocar o resultado final em 3-1, aos 86.

Com este triunfo, o quinto em seis jogos, Portugal, que só cedeu pontos na deslocação à Bósnia-Herzegovina (0-0), na passada sexta-feira, termina o Grupo B3 destacada no primeiro lugar, com 16 pontos, mais seis do que a Irlanda do Norte, que hoje bateu as bósnias (2-0), terceiras com sete, enquanto Malta terminou no último lugar, com um ponto.

A seleção portuguesa, que subiu à Liga A da Liga das Nações 2025/26, vai conhecer as adversárias nos play-offs de apuramento para o Europeu de 2025, a disputar na Suíça, no sorteio marcado para Nyon, na sexta-feira, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa).