'Diálogos: Letras e Contraponto' é nova aposta da Cultura

A Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (SRETC/DRC), promove, nos próximos dias 17, 19 e 20 de julho, o ciclo de concertos “Diálogos: Letras e Contraponto” a ter lugar em espaços tutelados pela Região, nomeadamente um museu, um convento e um solar, em três diferentes concelhos: Porto Santo, Funchal e Machico. Trata-se de uma nova proposta cultural da SRETC/DRC que conta com as atuações de Maria Clara Costa (flauta de bisel) e Arrate Zubigarau Orbea (cravo).

Na Casa Colombo – Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses, o concerto terá lugar às 21 horas do dia 17 de julho, e no Convento de Santa Clara será às 20h30 do dia 19 de julho. Já no Solar de São de Cristóvão, em Machico, a atuação decorre às 18 horas do dia 20 de julho, sendo precedida de uma visita guiada aquele espaço.

O programa dos concertos explora o diálogo entre a poesia e a música instrumental através da combinação instrumental de flauta de bisel e cravo e da declamação. Inclui peças baseadas em canções populares na Europa no final do Renascimento, assim como peças escritas para os instrumentos em questão, assim como peças de Jacob Van Eyck, Girolamo Frescobaldi, Antonio de Cabezón, Giovanni Bassano, Claudio Merulo, François Couperin, Gottfried Finger e Henry Purcell.

O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus refere que esta é mais uma novidade apresentada, este ano, no calendário de eventos da Direção Regional da Cultura, “uma proposta diferenciada, na sequência do que já aconteceu com o Jazz em Caminho e com a Ópera no Pico, que aposta na descentralização cultural”. de junho. O ciclo de concertos “Diálogos: Letras e Contraponto”, além de levar a música Antiga a espaços onde habitualmente não é tocada, tem também como objetivo divulgar os espaços culturais da Região, refere o governante, salientando que todas as iniciativas deste ciclo têm entrada gratuita, sendo a lotação limitada ao espaço do evento.