Viatura embate contra esplanada em Paris e provoca três feridos graves

Um automobilista embateu hoje com o seu carro contra a esplanada de um café no leste de Paris, por motivos indeterminados, provocando três feridos graves, indicou a agência noticiosa AFP citando fontes policiais.

Os três feridos do desastre, que se deu pelas 19:30 locais (18:30 em Lisboa), foram transportados para um hospital e encontram-se em estado muito grave, precisou a fonte policial.

O condutor do veículo escapou do local, mas um passageiro que o acompanhava foi detido, segundo a mesma fonte. Fonte próxima do inquérito preliminar indicou que os testes indicaram que estava sob efeito de álcool e drogas.