Abertas inscrições para época 24/25 da Academia SCP Funchal

A Academia SCP Funchal já prepara a nova época. A partir de hoje, dia 22 de Julho, estão abertas as inscrições.

"As inscrições estão abertas quer para o efeito de renovação, para os atletas que já estão connosco, quer para o efeito de novas inscrições, para os novos atletas que se juntam a nós", indica a Academia SCP Funchal em nota enviada à imprensa.

Os interessados devem contactar a Academia através do número 965 613 009; do e-mail [email protected] ou do site https://sportingdamadeira.pt/areadeatleta.

Desde o passado dia 1 de Julho, o projecto da Academia SCP Funchal entrou numa nova fase, passando a gestão exclusiva, na Região, a ser feita pelo Sporting Clube da Madeira, filial n.º 76 do Sporting Clube de Portugal.