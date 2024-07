"Finalmente a Câmara concorda com a Iniciativa Liberal Machico"

No próximo ano lectivo, a Secretaria Regional de Educação vai autorizar 387 destacamentos de professores para trabalhar fora das escolas onde estão colocados. São menos 50 do que há três anos. O Governo quer dar prioridade à Educação e por isso tem limitado destacamentos de professores. Entre as não aprovações surgem projectos apresentados para execução em entidades educativas particulares sem acordo de cooperação com o Governo, clubes desportivos e outras associações. O tema faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.