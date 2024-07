"Estarei sempre disponível para o que o meu partido precisar", diz Bruno Melim

“Os últimos 12 meses foram exigentes, desafiantes e obrigaram-nos a ser mais resilientes, combativos. Fomos chamados a decidir o futuro da Madeira por duas vezes, o futuro do país e da Europa, mas nós dissemos sempre presente”, começou por afirmar o líder da JSD/Madeira, Bruno Melim, a quem coube abrir as intervenções políticas no Chão da Lagoa.

Para Melim, a estrutura juvenil, por si liderada distingue-se por não se articular com ninguém para fazer política.

“Temos uma JSD preparada, astuta e determinada e (…) ao contrário de outros, não precisamos de desventuras ou telefonemas de Lisboa”, atirou.

A mesma JSD, disse, vai “dos 14 aos 30, tem orgulho do seu sotaque e não se esconde perante ninguém”. “Tanto vai ao parlamento como às escolas” e tem provas dadas na defesa das causas da juventude madeirenses, apontou.

“Prova disso são as propostas que está JSD tem trazido ao longo dos últimos anos à vida política madeirense: o estatuto do estudante deslocado insular, o investimento na universidade da Madeira como forma de capitalizar e fixar o talento dos nossos jovens e a mais recente medida do IRS”, enumerou Bruno Melim.

“Se hoje lidera as causas do presente, amanhã vai liderar as causas do futuro”, vincou por outro lado o dirigente social-democrata, que defende “mais investimento na saúde mental nos jovens, mais apoios na primeira habitação e que se insista para que na República percebam que existe uma diferença entre ser do continente e das regiões autónomas”.

Seja na habitação ou no 1.° emprego, seja na defesa da literacia financeira nas escolas ou numa forte componente e saúde mental para os jovens, a JSD estará sempre de braço dado com uma máxima: autonomia tem de continuar a mudar significativamente a vida das pessoas.

Mas o discurso de Buno Melim fica, sobretudo marcado por apelos à renovação.

“Se 800 novos militantes em dois anos nos dão a responsabilidade dar mais voz às novas gerações, também nos dão o direito de conquistar o nosso espaço e o seu futuro”, declarou.

Aos mais novos o líder da JSD pediu “coragem de liderar e de mudar” e aos mais velhos “oportunidades para nos continuarmos a renovar, porque há uma equipa preparada uma, há uma geração capaz”, como atestam as representações parlamentares tanto na Assembleia da República, como na Assembleia Legislativa Regional.

“Nós [JSD] vamos continuar a cá estar para reformar (…) e custe a quem custar, sim, eu estarei sempre disponível para o que o meu partido precisar”, reiterou Bruno Melim.