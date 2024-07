Erasmus+ leva quatro docentes da escola de Ladeira e Lamaceiros à Croácia

A Escola Básica com Pré-escolar e Creche de Ladeira e Lamaceiros realizou este mês de Julho a sua terceira mobilidade no âmbito do projecto KA122 'Educar na Multiculturalidade! Os desafios da inclusão' do programa Eramus+.

Tratou-se de um deslocação a Split, na Croácia, para participar no curso estruturado 'The 8Rs of Environmental Education and Sustainability', que contou com a participação de quatro docentes.

A formação permitiu aos participantes adquirir novas metodologias e estratégias de ensino, principalmente na área da sustentabilidade, consciência e boas práticas ambientais, um dos objectivos fundamentais do projecto em curso.

Segundo o estabelecimento de ensino, a experiência "visou também alargar a rede de contactos da escola, para estabelecer futuras parcerias, melhorar as competências linguísticas dos participantes e conhecer um pouco mais da cultura da Croácia".