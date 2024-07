Detido com 155 cápsulas de droga a embarcar para Lisboa no aeroporto de Bissau

Um guineense foi detido no aeroporto de Bissau quando se preparava para embarcar para Lisboa com 155 cápsulas de droga escondidas na roupa interior, divulgou hoje a Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau.

O homem, que tem residência em Portugal, foi detido na terça-feira, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, na "posse de 155 cápsulas de droga, avaliadas em cerca de 40 mil euros, aproximadamente 26 milhões de francos cfa", revelou a PJ, em comunicado.

De acordo com a fonte, "as cápsulas apreendidas estavam escondidas na roupa interior do suspeito e seriam transportadas para Portugal, destinadas à venda no exterior".

O suspeito foi detido pela unidade nacional de combate às drogas da Polícia Judiciária quando se preparava para embarcar num voo da transportadora aérea portuguesa (TAP) com destino a Lisboa, Portugal.

O detido será apresentado hoje ao Ministério Público para o primeiro interrogatório e consequente aplicação da medida de coação.

Esta é a segunda detenção, no mês de julho, feita pela PJ por suspeita de tráfico de droga.

No dia 01, foi detida uma mulher guineense com 305 gramas de cocaína em duas cápsulas, também dissimuladas na roupa interior.

A suspeita preparava para viajar para Lisboa no voo da companhia aérea Euro Atlântico, quando foi detida no aeroporto internacional Osvaldo Vieira pelos agentes da unidade nacional de combate à droga da PJ guineense.