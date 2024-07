PSD destaca redução progressiva “e de forma responsável” de impostos

Pelo PSD interveio Brício Araújo na discussão da conta da Região de 2022. O deputado diz que o momento é alto para a oposição do PS e do JPP porque regressam ao passado (2022). “PS e JPP querem o passado, vivem no passado.”

O social-democrata diz que o Tribunal de Contas elogia a Conta de 2022 e fez notar a redução progressiva “e de forma responsável” de impostos, desde 2015.

Na resposta, Rogério Gouveia disse que o desempenho poderia ter sido ainda melhor, se tivesse havido solidariedade do Estado.