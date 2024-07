Prevista redução gradual do IRS ao longo da legislatura

Face à pretensão do Partido Socialista na redução de 30% em todos os escalões do IRS, o presidente do Governo Regional refere que o Orçamento Regional para 2024 prevê uma redução gradual do IRS ao longo da legislatura. “Não podemos ter um buraco nas contas da Região. A nossa ideia é apresentarmos uma projecção de redução do IRS para os restantes escalões para quatro anos consoante foi o nosso compromisso, mas obviamente estamos sempre disponíveis para negociar com a oposição”, disse.

“O que não podemos ter são propostas que depois levam a que a Região fique sem receita e sobretudo ter uma queda abrupta da receita”, continuou o governante, reiterando que as reduções são sempre progressivas.

Questionado se teria falado com o líder do Chega, André Ventura, ontem sobre o Orçamento da Região, nega que o tenha feito. “Não falamos sobre o orçamento”, afirma.

No que concerne à revisão do subsídio de mobilidade, Albuquerque diz que o governo é inflexível para limitar o número de viagens. “Este é um preço que não estamos dispostos a pagar”.