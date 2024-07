Exames Finais Nacionais decorreram de "forma tranquila"

Realizaram-se, esta terça-feira (23 de Julho), os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário (2.ª Fase) de Geometria Descritiva A, de História B e de Biologia e Geologia, do 11.º ano de escolaridade, e de Desenho A e de História A, do 12.º ano de escolaridade.

A Secretaria Regional de Educação diz que o processo "decorreu de forma tranquila".

O Exame Final de Geometria Descritiva A foi realizado, em cinco estabelecimentos de ensino, por 44 dos 47 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 93,6%.

O Exame Final de Biologia e Geologia foi realizado, em 15 escolas, por 423 dos 463 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 91,4%.

O Exame Final de Desenho A foi efetuado, em cinco estabelecimentos de ensino, por 24 dos 28 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 85,7%.

O Exame Final de História A foi realizado, em 11 escolas, por 20 dos 28 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 71,4%.