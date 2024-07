Biden aparece em público pela primeira vez após desistir da campanha

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apareceu hoje em público pela primeira vez depois de ter decidido no domingo abandonar a corrida à Casa Branca e de ter testado negativo à covid-19.

O Presidente democrata deixou a base aérea do Delaware no avião presidencial a caminho de Washington, onde na quarta-feira fará um discurso à nação no Sala Oval para explicar os motivos de ter desistido da corrida às eleições de novembro.

Questionado pelos jornalistas que o esperavam atrás de um cordão de segurança, Joe Biden apenas respondeu que estava "bem".

O Presidente esteve isolado na sua casa no Delaware desde a última quarta-feira, quando foi diagnosticado com covid-19 e, de acordo com o último relatório do seu médico, Kevin O'Connor, testou negativo hoje e está sem sintomas.

"Durante o curso da infeção, nunca desenvolveu febre e os seus sinais vitais permaneceram normais, incluindo a oximetria de pulso. Os seus pulmões permaneceram limpos", indica o relatório clínico.

Biden, 81 anos, anunciou no domingo a desistência da campanha para a sua reeleição e o apoio à sua vice-presidente Kamala Harris como possível sucessora depois de semanas de pressão interna para desistir da corrida.

Para ser candidata contra Trump em novembro, Kamala Harris, de 59 anos, tem de ser confirmada pelos delegados na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto.