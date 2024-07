Sondagem indica que Biden deveria desistir para Harris

Mais de dois terços dos norte-americanos e 54% dos eleitores democratas acreditam que o Presidente dos EUA, Joe Biden, deveria retirar-se da corrida eleitoral de novembro, de acordo com uma sondagem hoje divulgada.

A sondagem da estação televisiva ABC News e do jornal The Washington Post revela que apenas 30% dos eleitores acreditam que Biden deveria permanecer na corrida eleitoral, aos 81 anos e após o debate televisivo de 27 de junho, que voltou a levantar dúvidas sobre a sua agilidade mental e capacidade de realizar um segundo mandato de quatro anos.

Apenas 42% dos eleitores democratas acreditam que Biden deve permanecer na corrida eleitoral, enquanto mais de 70% dos eleitores independentes -- que podem ser uma peça essencial para ganhar a Casa Branca - acreditam que Biden deve desistir e dar lugar à vice-Presidente Kamala Harris, como candidata presidencial.

A sondagem indica que a intenção de voto a nível nacional permanece igual - com 46% tanto para Biden como para o candidato republicano Donald Trump - enquanto num hipotético confronto entre Harris e Trump, a atual vice-Presidente obteria 49% dos votos contra 47%.

A sondagem foi realizada entre 05 e 09 de julho (já depois do debate televisivo) com mais de 2.400 adultos norte-americanos e com uma margem de erro de 2%.