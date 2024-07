Campanha de Biden ataca J.D. Vance garantindo que o candidato se curvará diante de Trump

A campanha do Presidente norte-americano, Joe Biden, criticou hoje a escolha de J.D Vance como companheiro de Donald Trump na corrida à Casa Branca, garantindo que o senador se curvará ao ex-presidente.

Em comunicado, a equipa de campanha de Biden argumentou que Vance agirá ao contrário do que o ex-presidente Mike Pence fez durante o ataque ao Capitólio, quando se recusou a anular os resultados eleitorais de 2020, que deram a vitória a Biden.

"Donald Trump escolheu JD Vance como seu companheiro de campanha porque Vance fará o que Mike Pence não fez em 06 de janeiro: curvar-se-á para facilitar a agenda extrema MAGA [sigla para Make America Great Again, ou Tornar a América Grande Novamente, na tradução para português] de Trump, mesmo que isso signifique infringir a lei e independentemente de prejudicar o povo americano", disse a líder da campanha de Biden, Jen O'Malley Dillon, em comunicado.

O ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciou hoje o senador do Ohio J.D. Vance como o seu candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano para as eleições a disputar em 05 de novembro.

O anúncio foi feito enquanto decorre a Convenção Nacional Republicana, que arrancou hoje em Milwaukee, no Wisconsin, e onde Donald Trump foi oficialmente confirmado como o candidato republicano às presidenciais norte-americanas.

Donald Trump pôs assim fim a uma incógnita que durava há meses, nomeando o senador de 39 anos como o seu "número dois" para a corrida presidencial.

Trump voltou-se contra o seu primeiro vice-presidente, Mike Pence, após o ex-governador do estado do Indiana ter rejeitado os esforços do magnata para anular os resultados eleitorais de 2020 com base em falsas teorias depois de ter sido derrotado por Joe Biden, o atual chefe de Estado.

"Como companheiro de corrida eleitoral de Trump, Vance terá como missão promulgar a agenda do 'Projeto 2025' de Trump às custas das famílias americanas. Este é alguém que apoia a proibição do aborto em todo o país enquanto critica exceções para sobreviventes de violação e incesto", escreveu a campanha de Biden.

O Projeto 2025, promovido pela Heritage Foundation, um 'think tank' de extrema-direita, propõe um roteiro para uma mudança radical na Administração norte-americana se Trump vencer as eleições de 05 de novembro.

Os seus planos incluem o desmantelamento de várias agências do Governo federal e a demissão de milhares de funcionários públicos para os substituir por pessoas leais a Trump que, sem objeções, aplicariam uma agenda de extrema-direita.

O presidente da Heritage Foundation Kevin Roberts, que lidera o Projeto 2025, disse recentemente no 'podcast' "War Room" (Sala de Guerra) de Steve Bannon, ideólogo de Donald Trump, que os republicanos estão "no processo de retomar o país".

Donald Trump desassociou-se do Projeto 2025, qualificando algumas das propostas de ridículas.

"Não sei nada sobre o Projeto 2025. Não tenho ideia de quem está por trás dele. Não concordo com algumas das coisas que dizem e algumas das coisas que dizem são absolutamente ridículas e abismais", disse Trump, na rede Truth Social, no início do mês.

O magnata nova-iorquino desejou "sorte" aos autores desse plano, mas insistiu que "não tem nada a ver com eles", apesar de já ter trabalhado com alguns deles.

"Os bilionários e as empresas estão literalmente a torcer por J.D. Vance: eles sabem que ele e Trump irão cortar os seus impostos e fazer os preços dispararem para todos os outros", criticou ainda a campanha de Joe Biden.

Donald Trump recebeu hoje votos suficientes para se tornar o candidato presidencial do Partido Republicano, dois dias após sobreviver a uma tentativa de assassínio num comício de campanha na Pensilvânia.

O magnata republicano garantiu a maioria dos delegados durante as eleições primárias, no início deste ano, pelo que a sua nomeação em Milwaukee estava garantida e era considerada uma formalidade.