Biden pede avaliação "minuciosa e rápida" à segurança após ataque a Trump

O Presidente norte-americano, Joe Biden, apelou à união do país e revelou ter pedido uma avaliação independente da segurança tendo em conta a tentativa de assassínio do antigo Presidente Donald Trump no sábado à noite.

Em declarações os jornalistas na Casa Branca, após ter estado reunido na Sala de Crise, Biden revelou que pediu uma investigação "minuciosa e rápida".

O Presidente pediu ao país para não "fazer suposições" sobre os motivos ou afiliações do perpetrador, sendo esperado um discurso mais alargado à nação dentro de algumas horas.