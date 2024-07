A idade do Presidente Biden

A minha Avó paterna viveu até quase aos 91 anos e esteve sempre muito bem. Lembro-me dela quando encontrava um conhecido ou vizinho na rua e na conversa este lhe dizia: “A D. Luiza está muito bem”, a minha Avó acrescentava: “Para a minha idade… estou muito bem para a minha idade”. Um dia explicou-me que era só ela se ver ao espelho e verificava que não era nada comparado com o que tinha sido 60 ou mesmo 50 anos antes.

Assim cresci com a ideia que ao envelhecermos nos vamos tornando diferentes do que éramos, não só em termos do nosso aspeto físico, mas também em termos das nossas capacidades físicas e intelectuais. O importante é conseguirmos estar bem para a nossa idade.

No meu artigo de fevereiro escrevi sobre o caso do Dr. Ricardo Salgado que na altura tinha menos de 80 anos e que teve de ser conduzido pela mão ao Tribunal, para alertar do apoio que muitos de nós vamos ter necessidade de ter na velhice e os custos que isso acarreta. Hoje escrevo sobre o Presidente Biden que tem 81 anos e não tenho dúvidas que está muito bem para a sua idade.

Biden tem enfrentado um mandato muito difícil a nível internacional com a invasão da Ucrânia pela Rússia e o agravamento dos problemas entre israelitas e palestinianos, só para mencionar duas das muitas tensões que teve e continua a ter de enfrentar. A nível interno dos Estados Unidos ainda não tinha tomado posse quando o Capitólio foi invadido, algo que muitos de nós nunca acreditaríamos que viesse a acontecer e só acreditámos porque vimos a imagens.

Biden é Presidente de um país extremamente dividido em questões tão básicas como os direitos humanos, o papel dos imigrantes e o modo como têm direito a ser tratados entre muitas outras questões. O Presidente Biden tem estado do lado que eu (e penso que a maioria dos europeus) considera certo das questões.

O Presidente Biden aparenta a idade que tem: movimenta-se e fala como um idoso, mas só após o debate com Trump é que a idade parece ter começado a ser um problema. As perguntaa que eu faço neste momento são: será que o formato de debate é o adequado para julgar a capacidade dos candidatos à Presidência? Será que quem consegue dar mais espetáculo é quem consegue tomar as decisões certas que vão influenciar as vidas de todos nós no futuro próximo? Será que a capacidade de dizer mentiras sem hesitar atesta a capacidade para tomar as melhores decisões para a vida coletiva?

O problema de Biden não é como ele está no dia de hoje, mas como vai ser a sua evolução nos anos mais próximos e tudo o que pareça indicar que está a perder capacidades assusta os seus apoiantes e simpatizantes… qualquer gafe sua torna-se motivo para horas de comentários nas notícias.

Penso que no estado da ciência atual ninguém pode prever o que vai acontecer no futuro, mas no caso americano existe sempre um(a) vice-presidente que pode assumir em caso de incapacidade do presidente, por isso não vejo razão para se voltar as costas a Biden ou dar a vitória a Trump que tudo leva a prever que tomará as decisões erradas e tornará o mundo um lugar muito mais difícil para viver, onde a noção de verdade e bom senso se eclipsaria quiçá definitivamente.

O que se está a passar com Biden mostra bem o modo como a sociedade trata os mais idosos, seduzindo-os a continuarem a trabalhar, mas cada vez mais pronta a apontar todas as suas falhas e deslizes.