Pedro Nuno quer redução do IRS com reflexo já este ano e sem "birra" do Governo

O secretário-geral do PS considerou hoje que se o Governo não fizer refletir já este ano a redução do IRS estará a fazer "uma birra", afirmando que essa tinha sido a promessa do executivo de Luís Montenegro.

"Se não houver redução de IRS em 2024 só posso concluir que é uma birra porque o Governo disse, desde a primeira hora, que queria que a redução de IRS tivesse reflexo já em 2024. Não pode ser apenas porque a versão não é exatamente aquela que o Governo queria que não aplica já em 2024", respondeu Pedro Nuno Santos aos jornalistas depois de ser conhecida a promulgação do Presidente da República de diplomas da oposição, como o da redução do IRS.

Para o líder do PS, "não há nenhuma razão para que o Governo não repercuta já esta redução de IRS em 2024".

"Foi mesmo esse o compromisso, a promessa, o anúncio feito pelo Governo quando avançou com a iniciativa para reduzir o IRS. Não há nenhuma razão para que não haja um ajustamento nas tabelas da retenção da fonte", defendeu.

O primeiro-ministro disse hoje respeitar a decisão do Presidente da República de promulgar vários diplomas aprovados pela oposição, e pediu ao PS e Chega uma clarificação sobre o momento de aplicação do diploma que baixa as taxas do IRS.