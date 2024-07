PS propõe redução de 30% em todos os escalões de IRS

O PS pretende que exista uma redução de 30% em todos os escalões de IRS e, para isso, vai apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento Regional. Disso mesmo deu conta Paulo Cafôfo, esta manhã, numa conferência de imprensa para apresentar um conjunto de propostas de alteração ao ORAM.

O líder do PS-Madeira disse esperar que possa haver receptividade por parte do Governo Regional em relação a estas propostas e adianta que, desta forma, será também testada a posição dos diversos partidos, mesmo os da oposição.

Paulo Cafôfo fez questão de explicar que, ao abrigo da Lei das Finanças Regionais, a Madeira pode reduzir os impostos até 30% em relação ao continente, algo que tem vindo a ser defendido pelo PS desde 2019, quer em sede de IRC, de IVA e de IRS. Uma vez que tem havido um aumento significativo da receita fiscal por parte do Governo Regional, que cresceu 844 milhões de euros nos últimos três anos, esta medida é possível.

Os socialistas apontam que, só no ano passado, as receitas de impostos aumentaram 19%, tendo o Executivo arrecadado 1.200 milhões de euros. Para além disso, os dados mais recentes, até Abril deste ano, mostram que a receita efectiva do Governo Regional aumentou 21%.

“É tudo uma questão de escolha política e de vontade política por parte do Governo Regional. Este imposto – o IRS – é algo que esmaga os rendimentos das famílias, que acaba por retirar uma fatia significativa do rendimento dos trabalhadores e que afeta a competitividade da economia”, observou.

Com esta medida o que os socialistas pretendem é, por um lado, aliviar o orçamento da classe média, "que está cada vez mais empobrecida", e, por outro lado, fixar e atrair os jovens. “Nós somos uma região de pobres – e isso está, infelizmente, atestado com a mais alta taxa de pobreza –, mas, se somos uma região de pobres, não podemos ter uma classe média empobrecida que pague impostos de ricos”, declarou.

O presidente socialista reafirmou que este orçamento está aquém das necessidades e daquilo que era preciso para melhorar a vida dos madeirenses e porto-santenses. Por isso, os socialistas irão apresentar um conjunto de propostas de alteração, esperando possam ter acolhimento, sendo que, a seu tempo, irão anunciar o seu sentido de voto.