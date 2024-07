Pedro Nuno Santos culpa Governo pela "instabilidade" no INEM

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, culpou o Governo pela "instabilidade" que considera viver-se no INEM e sublinhou a "gravidade" da situação.

Falando na inauguração da sede da Concelhia socialista de Braga, na noite de quinta-feira, Pedro Nuno apontou o caso do INEM para vincar que o Governo de Luís Montenegro "já começou a falhar".

"Governar é garantir que nós nos sentimos seguros com os nossos governantes e com as decisões que eles tomam e, naquilo que é o concreto, o Governo em 100 dias já começou a falhar", referiu.

O líder do PS lembrou que, no período de governação de Luís Montenegro, já se vai no terceiro presidente do INEM.

"A gravidade que significa para todos nós e a insegurança e instabilidade que nos causa saber que um Governo que tem de 100 dias, tão orgulhoso dos powerpoints que apresentou já vai no terceiro presidente do INEM. E o que ainda hoje está demissionário desde o dia 1 de julho e disse no parlamento que não tem contacto, comunicação com a tutela, com o Ministério da Saúde, desde o dia 1 de julho", apontou.

Sublinhou que o presidente demissionário "acusou o Governo de negligência" e que o segundo "não esteve lá nem uma semana, acusando também o Governo de não ter garantido condições para o exercício do seu trabalho".

"Estamos a falar de emergência médica. A nossa ansiedade em matéria de saúde é sempre muito grande. Trata-se da nossa saúde, a nossa e a das pessoas de quem amamos e por isso é, de facto, uma das áreas mais sensíveis que mais nos preocupa. A emergência médica nem sequer dá para esperar", disse ainda.