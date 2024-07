Espectáculo “Apatia” no TMBD dias 20 e 21 de Julho

O espectáculo "APATIA", criação de Mariana Fonseca, terá a sua estreia nos dias 20 e 21 de Julho às 18h no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Com classificação etária de 12 anos e ingressos a 7 euros, a peça aborda um dilema ético e moral profundo: uma escolha entre a vida e a morte. A trama que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal gira em torno de uma personagem que enfrenta duas opções: empurrar e causar a morte de uma pessoa, garantindo a sobrevivência de outras, ou não empurrar, resultando na sua própria morte e a sobrevivência dos outros. O CORO, composto por 5 atores, é uma presença constante que comenta e faz juízos de valor, embora não atue diretamente no drama.

Esta figura é inspirada na obra "Os Velhos Também Querem Viver", de Gonçalo M. Tavares. Protagonizado pelos talentosos atores Daniel Viana e Sandra Pereira, "APATIA" é a segunda criação de Mariana Fonseca a partir de um texto original da sua autoria, destacando-se pela sua forte componente física.

Não perca esta oportunidade de assistir a um espetáculo que promete provocar reflexão e emoção no público, reafirmando o talento de Mariana Fonseca como uma das mais promissoras criadoras da cena teatral contemporânea.