Gonçalo Maia Camelo candidata-se à coordenação da IL Madeira

Gonçalo Maia Camelo encabeça a Lista C candidata eleições do Grupo de Coordenação Local (GCL) do Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal da Madeira, que se realizam no próximo dia 27 de Julho.

Sob o lema 'Iniciativa de Todos', a lista integra profissionais de várias áreas, tais como advocacia, consultoria imobiliária, gestão de empresas e educação, que possuem "uma vasta experiência e um histórico de dedicação às causas liberais", revela a candidatura em nota emitida.

Sara Jardim é candidata a vice-coordenadora, Nuno Fernandes a tesoureiro, Francisco Costa a secretário e Helena Figueirôa, André Conde, Jorge Humberto Faria, Rosalina Mary Bayntun e António Nóbrega a vogais.

Além da candidatura ao GCL, a Lista C apoia a candidatura à Mesa do Plenário do Núcleo Territorial, encabeçada por Carla Chatterley como candidata a presidente da Mesa, acompanhada por João Henriques Corte Fernandes como 1.º secretário e Maria Beatriz Jardim Bettencourt Jardim como 2.ª secretária.

Gonçalo Maia Camelo, candidato a coordenador da IL Madeira, afirma que a apresentação da lista tem como objectivo "formar uma equipa diversificada, composta por membros com conhecimentos sólidos e abrangentes nas suas áreas de actuação, capazes de trazer ao GCL a experiência e os ensinamentos das suas atividades profissionais".

Além disso, refere, a candidatura reúne "um grupo de novos membros com espírito reformista, altamente motivados para trabalhar e contribuir para a definição e implementação de propostas liberais. São pessoas que, apesar de nunca terem tido intervenção política activa, acreditam que este é o momento certo para dar o seu contributo às mudanças que a Madeira e Portugal necessitam".

A candidatura 'Iniciativa de Todos' apresenta nos próximos dias a sua Moção de Estratégia Política que terá como principais objectivos "afirmar o Liberalismo e os Liberais na Madeira e fazer crescer o Núcleo Territorial da IL Madeira".

Para alcançar o objectivo, a lista liderada por Gonçalo Maia Camelo propõe, entre outras medidas, a criação de um Conselho Consultivo da IL Madeira, que terá como missão promover a elaboração de uma Agenda Liberal para a Região Autónoma.