Kamala promete "merecer e ganhar" nomeação democrata contra Trump

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, afirmou hoje pretender "merecer e ganhar" a nomeação do Partido Democrata às eleições presidenciais e derrotar o republicano Donald Trump, após ter recebido o apoio do desistente Joe Biden.

"É uma honra receber a recomendação do Presidente e a minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação", disse Harris, numa declaração em que qualifica a decisão de Joe Biden abandonar a corrida de um "ato abnegado e patriótico".

A desistência de Joe Biden a uma reeleição no cargo, hoje anunciada, acontece um mês antes da convenção dos Democratas, na qual deverá ser escolhido novo candidato. A convenção está marcada de 19 a 22 de agosto, em Chicago, e o que deveria ser uma confirmação de Joe Biden na corrida à Casa Branca transformou-se num "concurso aberto", como escreveu a Associated Press, no qual 4.700 delegados vão votar num candidato para defrontar o republicano Donald Trump nas presidenciais de novembro.