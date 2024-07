Quatro homens detidos pelos crimes de furto em residência e roubo

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira deteve quatro homens, naturais e residentes no concelho do Funchal, com idades compreendidas entre os 20 e os 49 anos, pelos crimes de furto em residência e roubo.

A primeira detenção pelo crime de roubo ocorreu na madrugada do dia 17Julho, na Avenida Sá Carneiro, tendo a patrulha policial interceptado em flagrante delito dois suspeitos, que se encontravam a agredir um cidadão de 62 anos com o intuito de lhe retirar cerca de 80 euros em numerário. Estes suspeitos estão referenciados pelo mesmo tipo de crime em cinco ocorrências distintas, revela a PSP através de uma nota de imprensa.

A segunda detenção pelo crime de furto, conforme adianta a PSP, ocorreu na tarde desse mesmo dia, na Rua Alferes Veiga Pestana, tendo a patrulha policial interceptado em flagrante delito um suspeito, que se encontrava na posse de 10 kgs de fruta, furtada do interior do quintal de uma residência, após escalamento de um muro de cerca de dois metros;

A terceira detenção ocorreu na tarde do dia 18 de Julho, na Travessa do Frazão – Funchal, após perseguição policial a um suspeito que havia acabado de cometer um furto no interior de uma residência na Travessa dos Moleiros, tendo o mesmo sido intercetado na posse de um relógio e outras joias, no valor total de 255 euros, acrescenta a PSP.

Todos os bens/artigos furtados foram restituídos aos seus legítimos proprietários.

Após contacto com a autoridade judiciária competente, ao suspeito do crime de furto do dia 17 de Julho, foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando o decorrer do inquérito em liberdade.





No que respeita aos suspeitos pelo crime de roubo e de furto no interior de residência foi-lhes decretada a medida de coação de prisão preventiva.