Benfica goleia Farense em Águeda no primeiro 'teste' da pré-época

O Benfica goleou hoje o Farense, por 5-0, em Águeda, no primeiro jogo dos 'encarnados' da pré-época futebolística de 2024/25.

O médio Florentino inaugurou o marcador, aos 32 minutos, antes de as 'águias' aumentarem para 2-0 a vantagem na primeira parte, aos 45+4 minutos, por intermédio do 'reforço' grego Vangelis Pavlidis, que tal como Leandro Barreiro foi opção inicial para o treinador Roger Schmidt.

Na segunda parte, os avançados argentinos Gianluca Prestianni, aos 47, e Benjamin Rollheiser, aos 53 e 85, deram expressão à goleada 'encarnada' frente aos algarvios, 10.ºs classificados em 2023/24.

Os vice-campeões nacionais têm agendados mais quatro jogos na pré-temporada, frente a Celta de Vigo, no sábado, também em Águeda, e diante dos ingleses do Brentford, no dia 25, e do Fulham, em 02 de agosto, além da receção ao Feyenoord, para a Eusébio Cup, no dia 28 de julho.

Os 'encarnados' começam oficialmente a temporada com a visita ao Famalicão, no fim de semana de 10 e 11 de agosto, quando arranca a I Liga.