FC Porto goleia Nacional antes do estágio de pré-temporada na Áustria

O FC Porto bateu hoje o Nacional, recém-promovido à I Liga de futebol, por 4-1, na terceira partida de pré-época cumprida à porta fechada no Olival, a dois dias de começar a estagiar em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria.

Depois de bater Sanjoanense, da Liga 3, e Desportivo de Chaves, despromovido à II Liga, ambos por 4-0, a equipa treinada por Vítor Bruno beneficiou dos golos do brasileiro Galeno, do espanhol Fran Navarro, de Gonçalo Borges e André Franco para alcançar nova vitória no defeso.

O FC Porto utilizou 22 dos 28 jogadores integrados nos trabalhos do conjunto principal, e também lançou Dinis Rodrigues, lateral direito da equipa B, da II liga, enquanto Gonçalo Ribeiro e Diogo Fernandes foram preteridos, por opção, e David Carmo só fez gestão de esforço, passando a acompanhar Martim Fernandes, Marcano e Zaidu no boletim clínico.

Samuel Portugal, Gabriel Brás, Fábio Cardoso, Iván Jaime e Gonçalo Borges repetiram a titularidade do encontro frente ao Desportivo de Chaves, tendo figurado no 'onze' ao lado de Otávio Ataíde, Gonçalo Sousa, Marko Grujic, Romário Baró, Galeno ou Fran Navarro.

O FC Porto viaja na segunda-feira para Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, onde estagia até 24 de julho, tendo pela frente mais quatro embates de preparação até à estreia oficial na temporada 2024/25, em 03 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira perante o campeão nacional Sporting, que bateu na derradeira final da Taça de Portugal.

Uma semana mais tarde, os 'azuis e brancos' defrontam em casa o Gil Vicente na ronda inaugural da I Liga, enquanto o Nacional, vice-campeão da edição 2023/24 da II Liga, vai assinalar o regresso à elite, três anos depois, com uma visita ao também promovido AVS.