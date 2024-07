Alcaraz defende título diante do sete vezes campeão

O tenista espanhol Carlos Alcaraz superou hoje nas meias-finais de Wimbledon o russo Dannil Medvedev e vai defender o título frente ao sérvio Novak Djokovic, sete vezes campeão, que hoje ultrapassou o italiano Lorenzo Musetti.

Pelo segundo ano consecutivo o número três do ranking ATP, de apenas 21 anos, garantiu uma vaga na final do 'major' britânico, novamente graças a um triunfo sobre o moscovita (5.º ATP), à semelhança do sucedido em 2023, desta vez com os parciais de 6-7 (1-7), 6-3, 6-4 e 6-4.

Depois de ceder o primeiro parcial no 'tie-break', o detentor de três títulos do Grand Slam (Open dos Estados Unidos, em 2022, Wimbledon, em 2023, e Roland Garros, em 2024) conseguiu elevar o nível e atingir maior eficácia no serviço, fechando o duelo ao fim de duas horas e 55 minutos.

"Estou muito contente com a minha exibição. Comecei muito nervoso. Ele estava a dominar o encontro, a jogar muito bom ténis com o seu serviço e a fazer bons jogos de resposta. Foi difícil para mim, mas tentei afastar o nervosismo no início do segundo set. Ajudou muito ter chegado ao 3-1 e, depois disso, consegui jogar o meu jogo e desfrutar do encontro um bocadinho mais", afirmou o espanhol.

Apurado para a quarta final de carreira de um torneio do Grand Slam, após 13 vitórias consecutivas na relva londrina e outras tantas em 'majors', na sequência da vitória em Roland Garros, Carlos Alcaraz vai agora defrontar no encontro do título Djokovic, que procura igualar o recorde de oito troféus de Roger Federer.

Bem mais fácil foi a tarefa do sérvio, ex-número um mundial e atual segundo classificado, para se impor ao jovem transalpino Musetti (25.º ATP), de 22 anos, a estrear-se nas meias-finais de um torneio do Grand Slam, em três sucessivos sets, pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-2) e 6-4.

Pela 10.ª vez na carreira, Novak Djokovic, de 37 anos, vai jogar a final do terceiro 'major' da temporada no All England Club, onde lutará com o tenista espanhol por aquele que poderá ser o seu 25.º título do Grand Slam.

Bem mais experiente em finais de 'majors', com 36 jogadas, o tenista de Belgrado detém ainda vantagem no confronto direto com Carlos Alcaraz (3-2), apesar deste ter vencido o encontro do título, em 2023, na relva londrina, onde no domingo haverá novo tira-teimas a partir das 13:45.