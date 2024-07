Associação Náutica de Câmara de Lobos vence regata da Ponta do Sol

A Associação Náutica de Câmara de Lobos (ANCLobos) venceu, hoje, a segunda etapa do Circuito Regional SIPRE, denominada de Regata da Ponta do Sol.

O evento organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Ponta do Sol, contou com a presença de canoístas oriundos da: ADNPSol, ANCLobos, CTMar, CNCalheta e CNFunchal.

Esta prova teve início no Paul do Mar e término na frente mar junto ao Bairro dos Pescadores da Madalena do Mar, num percurso de 11.5 Km, e foi destinada às classes, SS1 e SS2 Juniores, Seniores, Masters Masculinos e Femininos e SS2 Mistos Absolutos.

A ANCLobos ficou em primeiro lugar, no que respeita à classificação colectiva, com 11.560 pontos, seguida do Clube Naval da Calheta com 8.985 e Centro Treino Mar com 6.837 pontos.

Confira também a classificação individual nas várias categorias:

- SS1 Séniores: 1º João Ornelas (ANCLobos), 2º Miguel Martins (CNF), 3º Rodrigo dos Santos (CNF);

- SS1 Séniores Femininos: 1º Luisa Pereira (CTM), 2º Kamila Roberts (CNC), 3º Carlota Duarte (CNF);

- SS1 Juniores: 1º José Câmara (CNC), 2º Afonso Relva (CNC), 3º Martin Perdigão (CNC);

- SS1 Juniores Femininos: 1º Cristina Fernandes (CTM;

- SS1 Masters A: 1º André Pinto (CNF), 2º Ruben Freitas (CTM), 3º João Câmara (CNC);

- SS1 Masters B: 1º Agostinho Orfão (CNC), 2º Rui Gonçalves (ANCL), 3º Avelino Câmara (CNC);

- SS2 Séniores - 1º Marco Gomes/Paulo Teles (CTM), 2º Rui Macedo/Vitor Chaves (CNF), 3º Afonso Silva/Rosélio Barros (ANCL);

- SS2 Juniores - 1º Martim Machin/João Jardim (ANCL), 2º Mauricio Lossada/João Jesus (ANCL), 3º Noah Miranda/Diego Miranda (CNC);

- SS2 Mistos Absolutos: 1º José Ornelas/Gisele Freitas (CTM);

- SUPC Séniores: 1º Francisco Quintal Pinto (CNF).