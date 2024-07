Motards porto-santenses e açorianos em convívio na ilha dourada

Dois clubes motards estão reunidos, este sábado, no Porto Santo. Trata-se do clube motards do Porto Santo e os "Meia Dúzia" da ilha terceira dos Açores.

A confraternização começou logo que o navio Lobo Marinho chegou ao Porto Santo. À chegada estavam os Motards do Porto Santo à espera.

Depois iniciou-se o primeiro passeio, para depois realizar-se um almoço na sede dos Motards da ilha dourada.

No período da tarde está a realizar-se mais um passeio, e mais tarde um jantar uma vez mais na sede.

Para domingo, será um dia livre, contudo haverá almoço/jantar, antes de o embarque no navio da PSL dos motards açorianos rumo à Madeira.

É uma organização conjunta dos dois clubes e tem a participação de mais 60 pessoas.