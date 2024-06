Centenas de portugueses reafirmam identidade em festa junina na Venezuela

Centenas de portugueses recriaram, domingo, a Festa de São João Batista, uma iniciativa que além do aspeto religioso, gastronómico e folclórico, teve como propósito, segundo os organizadores, reafirmar localmente a identidade lusitana.

A festa decorreu no Centro Marítimo da Venezuela, a 25 quilómetros a leste da capital, Caracas, com várias marchas são-joaninas, durante as quais senhoras, raparigas e meninas, com chapéus na cabeça e usando roupas típicas portuguesas, desfilaram erguendo arcos multicores, ao som de músicas populares.

"É muito importante celebrar os nossos Santos Populares. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa identidade como portugueses. E temos de inculcar aos nossos filhos, ensinar-lhes todas as tradições da nossa terra para que a nossa memória perdure por muitos anos neste país", explicou um dos organizadores da festa à Lusa.

Mónica Alexandra da Silva Reis explicou que os jovens lusodescendentes estão "muito sensíveis" no que se refere às tradições e que nas marchas participaram também jovens venezuelanos que estão a aprender português.

"Eles marcharam lindamente, com muita alegria e todos contentes, com trajes garridos, para celebrar o nosso São João", frisou a organizadora.

"As alunas de português estavam muito contentes, esforçaram-se por replicar o nosso traje do Ribatejo, com as saias garridas e um avental bordado em cores muito lindas", explicou Mónica da Silva Reis.

A dirigente referiu que a emoção começou há muito tempo, com os preparativos para realizar uma festa que cada vez tem mais adeptos.

Mónica da Silva Reis agradeceu o apoio dos portugueses e das organizações lusas locais, sublinhando que "mesmo com poucos recursos, mas com muita vontade é possível recordar as nossas tradições e apaziguar um pouco a saudade".

A organizadora destacou o apoio da direção do Centro Marítimo da Venezuela, da associação de beneficência Heróis do Mar e de vários comités, entre eles o de 'bolas criollas', uma modalidade desportiva popular no país.

"Celebrar as festas de São João é também celebrar aquilo que se celebra na nossa terra, celebrar Portugal", disse à Lusa o presidente do Centro Marítimo de Venezuela.

"É muito importante preservar estas tradições, incentivar os jovens a dar continuidade àquilo que faz parte do que somos (...). É muito bonito celebrar o São João aqui na Venezuela, continuar com estas tradições portuguesas", disse Fernando Costa.

Durante a festa, Costa anunciou que o Centro Marítimo de Venezuela passaria a disponibilizar, gratuitamente, as instalações para que os portugueses e luso-venezuelanos, filiados ou não à instituição, realizem "festas com tradições portuguesas".