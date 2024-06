Mesmo participando no Festival do Atlântico extraconcurso - Itália ganhou o prémio do público e Inglaterra convenceu o júri - a Macedo's Pirotecnia não quis deixar os seus créditos por mãos alheias e deu, esta noite, um espectáculo grandioso, colorido, estrondoso e que merecia rivalizar com as outras três concorrentes internacionais (França foi a outra).

Ver Galeria

Ora veja o vídeo da parte final e as fotos.