PAN alerta para a necessidade de maior segurança no sector do turismo

O PAN lamentou, hoje, através de comunicado, a morte de mais uma turista na Madeira, referindo-se à turista italiana que perdeu a vida após ser levada por uma onda no Seixal. O partido recorda que desde Setembro tem vindo a alertar para a necessidade de maior segurança por forma a salvaguardar a vida de quem visita a Região.

Para o Partido, medidas que permitam regular, controlar e minimizar riscos nos pontos turísticos são medidas urgentes que não podem ser postas de lado até que a crise política seja resolvida. São tomadas de posição que podem salvar vidas e é premente a sua aplicação imediata no terreno, salvaguardando a questão da pressão turística, os excessos e abusos cívicos na nossa natureza e, efetivamente, a segurança das pessoas. Temos de preservar o ambiente, os nossos recursos naturais e oferecer uma experiência de contemplação e segurança, sem ter medo de tomar medidas mais restritivas e coordenadas, correndo o risco de, sem elas, perdemos aquilo pelo qual somos mais conhecidos Mónica Freitas

A criação de barreiras, proibições e alertas impactantes são algumas das pretensões do partido, que defende a criação de uma campanha assertiva de dissuasão de passagem nos pontos perigosos, com painéis referindo a ocorrência de acidentes e mortes, além dos já conhecidos sistemas de reserva para pontos turísticos, levadas e veredas com recurso a transporte colectivo a partir de parques a jusante dos mesmos.

Família de turista italiana que morreu no Seixal apela por mais sinalização no local Em declarações ao jornal italiano Il Resto del Carlino, a família da turista italiana que perdeu a vida na quinta-feira após ter sido atingida por uma onda na Poça das Lesmas, no Seixal, apela por mais sinalização no local. “A aérea é muito perigosa: precisa ser melhor sinalizada ou pelo menos a ajuda precisa chegar mais cedo”, referem.

O PAN pretende ainda um sistema de alerta-mobile a aplicar aquando do check-in em qualquer unidade de alojamento com uma série de referências à segurança dos percursos, em diversas línguas, de modo a minimizar a ocorrência de acidentes.

"O PAN Madeira está verdadeiramente comprometido com as condições de segurança de quem nos visita e pede urgência na aplicação de medidas", termina.