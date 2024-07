Programa do XV Governo debatido e votado na quinta-feira

A Conferência de Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa decidiu marcar para a próxima quinta-feira, dia 4 de Julho, o debate e votação do Programa do XV Governo Regional que será entregue, ainda esta manhã, no parlamento.

Foi decidido, como já tinha sido noticiado, que o debate decorrerá num único dia, com uma intervenção inicial do presidente do Governo, Miguel Albuquerque, de 15 minutos, seguida de um período de pedidos de esclarecimentos que podem ser dirigidos a qualquer membro do Executivo.

A sessão de encerramento e votação da moção de confiança terá lugar no período da tarde.

Foi decidido, ainda, adiar a sessão plenária de amanhã, para debate do Relatório da Integração Europeia que terá lugar no dia 10 de Julho.

O presidente do parlamento, José Manuel Rodrigues, acredita que, "se o programa do Governo for aprovado na quinta-feira" será possível discutir o orçamento regional de 2024 ainda no mês Julho, na terceira ou na última semana.