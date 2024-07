Finalistas do IPTL cumprem tradição da Bênção das Capas

O Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) realizou, hoje, a sua tradicional cerimónia de Benção das Capas, um evento que marca o fim da jornada académica dos estudantes e o início de uma nova fase nas suas vidas.

A cerimónia teve lugar na Igreja do Colégio, esta sexta-feira, dia 19 de Julho, pelas 15 horas.

Para este momento de "reflexão e celebração", os estudantes vestidos a rigor envergaram as suas capas para receberem a benção, um ritual que simboliza a transição da vida académica para a vida profissional.

A benção das capas é uma tradição muito estimada no IPTL e este ano não foi excepção.

"Foi um dia cheio de emoção e alegria, um verdadeiro testemunho do espírito de comunidade e do compromisso com a excelência que caracteriza o IPTL", realça a instituição em comunicado de imprensa.