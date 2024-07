Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Expresso:

- "Metade dos procuradores já assinou carta contra políticos"

- "Entrevista. 'A raiva é uma perda de tempo'. Salman Rushdie fala ao Expresso sobre o ataque que sofreu, a longa recuperação e 'Faca', o livro que tinha de escrever"

- "Governo aumentou 28% dos funcionários em 100 dias"

- "Ranking das escolas - 52% das notas a Educação Física nos colégios são 19 e 20"

- "É no norte que se concentram cada vez mais as melhores notas"

- "Vouzela: Vencer a interioridade e chegar ao 1.º lugar"

- "Ambiente na Assembleia nunca foi tão difícil. Esquerda queixa-se de uma 'degradação sem precedentes' do debate político, direita desvaloriza"

- "Escolha do futuro PM divide bancada de Macron"

- "NATO reforça apoio a Kiev e já prepara era pós-Biden"

- "Polícias apertam entrada e fiscalização de imigrantes"

- "Novos apoios vão excluir grandes empresas"

- "No Leste, luta é no feminino"

- "Governo faz volta a Portugal"

- "Orbán encontra-se com Trump"

- "Pico de covid-19 em breve"

- "Lourtie é chefe de gabinete de Costa"

Correio da Manhã:

- "Crime em Matosinhos - Menores suspeitos de homicídio em 'shopping'"

- "Tragédia que matou Sara Carreira na A1 - Tribunal mantém condenação de Ivo Lucas e fadista"

- "Professores com aumento até 400 euros"

- "Presidente da JSD abandona avô no lixo"

- "Minho - Condenado pela 45.ª vez passou 35 anos na cadeia"

- "Já foi expulso - Ex-juiz acusado de crime de corrupção"

- "Mercado - Benfica contrata Beste para a esquerda"

- "Sporting - Ioannidis força saída da Grécia"

- "FC Porto - Treinador já não conta com Francisco Conceição"

Público:

- "Rankings - Ensino público das artes e um colégio católico nos primeiros lugares"

- "Horários amigos dos alunos, professores felizes. Arcozelo superou-se e deu salto de gigante"

- "Escolas da Grande Lisboa são as piores a lidar com os mais pobres"

- "Reportagem na Amadora: 'Este ano, tive uma turma de 1.º ano em que 50% dos meninos nunca tinham pegado num lápis'"

- "Governo quer mais 'escrutínio público' dos resultados do 1.º e 2.º ciclos"

- "Lista ordenada de 575 escolas secundárias"

- "Quase um terço dos idosos estão sujeitos a 'despesas catastróficas' com saúde"

- "Cimeira da NATO - Trump e Orbán estragam a festa de Biden e Zelensky"

- "Função pública - Governo limita reinscrições na Caixa Geral de Aposentações"

- "PhotoEspaña - Cenas de uma arte furiosa. Lúa Ribeira põe a periferia no centro"

- "Pedro Nuno Santos - Socialistas preocupados com liderança do partido"

- "Património Cultural - João Soalheiro já extinguiu dez divisões do instituto público"

Jornal de Notícias:

- "Novo presidente do INEM recua e bate com a porta ao fim de uma semana"

- "Suplemento Ranking das Escolas - Quase 90% com média positiva. Colégio Efanor, em Matosinhos, volta a liderar a tabela. Privados predominam. Nas públicas a melhor é a Secundária de Vouzela. Análise por disciplina e concelho"

- "IMT assegura testes dos TVDE para impedir fraudes"

- "Troca de olhares bastou para rapazes matarem jovem à facada"

- "Benfica - Di María fica mais uma época de águia ao peito"

- "Porto - Falta de visto do tribunal congela câmaras de vigilância"

- "Coimbra - Hospital deve um milhão a médicos e enfermeiros"

- "Ensino - Ministério revê modelo de exames do 4.º ao 12.º ano"

- "Educação - Revogadas regras para aceder à profissão de professor"

- "Evasões - Direto ao sul"

Diário de Notícias:

- "Em quase um terço dos colégios mais de metade das notas são 19 e 20"

- "Líder do ranking - Proximidade é a 'pedra de toque' do Efanor, em Matosinhos"

- "Vouzela - Virada para o Caramulo está a melhor escola pública do país"

- "Lisboa - Crescer com a música na Academia de Santa Cecília"

- "Alpiarça - Hipismo, canoagem e uma grande aposta na cultura fazem a diferença"

- "Visita a Portugal, um novo marco na preparação da herdeira Leonor"

- "Contas - Líder do PS acusa executivo de pôr em causa 'serviços públicos'. Governo ignora acusações"

- "Saúde - Envelhecimento: quase 15% dos idosos não compram todos os medicamentos necessários"

- "Curtas de Vila do Conde - Para redescobrir o 'cinema experimental'"

- "Benfica - Jan-Niklas Beste, um defesa que marcou 20 golos em duas épocas"

- "Agricultura sustentável leva a palma do prémio Gulbenkian para a humanidade"

Negócios:

- "Entrevista a Luís Lavrador: 'A mesa é o espaço onde as pessoas são capazes do melhor e do pior'"

- "'Spread' da casa abaixo de 1% pela primeira vez desde 2009"

- "Patrões avançam com dezenas de propostas sobre lei laboral"

- "Printer de Sobrinho fechou com dívidas de 27,3 milhões"

- "China e UE estão mais perto da guerra comercial"

- "Autoestradas - Travão à subida das portagens custou 42 milhões"

O Jornal Económico:

- "Abanca já é o sétimo maior banco em Portugal"

- "Sauditas avaliam alternativa à compra do MEO em Portugal"

- "Portugal abandona 'quinta dos PIGS' e é substituído pela endividada França"

- "Marcelo não pediu fiscalização preventiva da redução do IRS"

- "JE Advisory - 'A ambição da Morais Leitão é ser uma firma internacional com sede em Lisboa'. Entrevista"

- "Governo poderá optar por privatizar menos de 50% da TAP, para garantir apoio do Partido Socialista"

- "Conferências a não perder na próxima semana: Advisory Summit e Encontro Fora da Caixa"

- "Luís Cocco, CEO da Glintt Global: 'A contratação pública é propensa a atrasos por via da litigância'"

A Bola:

- " Benfica - 'Sou um lateral muito ofensivo', Beste assinou até 2029"

- "Sporting - 'Sinto-me bem no sistema onde jogamos', Bruno Santos"

- "FC Porto - Francisco Conceição na porta de saída"

- "Bayern oficializou Palhinha"

- "Turquia - 'Vou sempre acompanhar o Benfica', Rafa"

- "Volta a França - João Almeida já é quarto"

Record:

- "Beste é o lateral-esquerdo. Encarnados contratam alemão de 25 anos de Heidenheim"

- "Sporting - Panhathinaikos resiste por Ioannidis"

- "FC Porto - Francisco escolhe comprador"

- "Couceiro candidato à FPF"

- "Volta a França - João Almeida em 4.º lugar"

O Jogo:

- "Benfica - Luz para Di María"

- "Jan-Niklas Beste: oito milhões por lateral-esquerdo alemão"

- "FC Porto - Alan Varela pode subir a capitão"

- "Francisco Conceição com mercado mas ainda sem propostas"

- "Sporting - Urgência no novo goleador"

- "Nuno Santos já aponta mira à Supertaça"

- "Euro'2024 - Do bairro pobre de Barcelona a estrela da seleção de Espanha - As voltas da vida do menino Yamal. Tem cláusula de mil milhões de euros e é representado por Jorge Mendes"

- "Ciclismo - João Almeida em quarto lugar no Tour"