Angola e Portugal alinham temas da cooperação na véspera da visita de Montenegro

Delegações de Angola e de Portugal reuniram-se hoje em Luanda para tratar de questões relacionadas com o reforço da cooperação bilateral, tendo em vista a assinatura de novos instrumentos jurídicos, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.

A reunião, conduzida pelo embaixador de Portugal, Francisco Alegre Duarte, e pelo embaixador Domingos Silva Coelho, diretor dos Assuntos Jurídicos, Tratados e Contenciosos do ministério angolano, serviu para abordar "questões relacionadas com a assinatura de novos instrumentos jurídicos que visam consolidar e ampliar os laços entre Angola e Portugal", no âmbito do fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.

O encontro acontece nas vésperas da visita a Angola do primeiro-ministro Luís Montenegro, que se inicia na terça-feira e termina na quinta-feira.

"Nos últimos anos, Angola e Portugal concluíram, além das áreas tradicionais, mais de 60 instrumentos jurídicos, sobretudo nos domínios da educação, saúde, justiça, defesa e administração interna, turismo, administração pública, transição digital e economia azul", adianta o ministério.

Angola e Portugal estabeleceram relações políticas-diplomáticas em março de 1976 e assinaram o primeiro instrumento jurídico denominado Acordo Geral de Cooperação Bilateral, em 26 de junho de 1978.

Angola proclamou a independência, de Portugal, em 11 de novembro de 1975.