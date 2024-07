Grupo SATA reorganiza modelo de atendimento aos clientes

A SATA anunciou hoje que vai reorganizar, a partir de 01 de agosto, o seu modelo de atendimento, concentrando os serviços de venda de bilhetes, reservas e informações nos balcões do aeroporto e atendimento telefónico, em vez das lojas.

"A partir do próximo dia 01 de agosto, as companhias aéreas do grupo SATA, SATA Air Açores e Azores Airlines, concentrarão os seus serviços de atendimento aos clientes nos Açores (venda de bilhetes, alterações de reservas e informações gerais) nos balcões de aeroporto e através do Contact Center (serviço de atendimento telefónico)", informou a companhia aérea açoriana.

Segundo a transportadora, a reorganização do modelo de atendimento implicará "a transferência dos serviços e dos recursos humanos das atuais lojas", localizadas em centro urbano, "para concentrar, sempre que possível, nos balcões de atendimento nas estruturas aeroportuárias da companhia nos Açores", visando "canalizar esforços para oferecer um serviço de atendimento presencial ou remoto cada vez mais eficiente aos clientes das transportadoras".

A SATA justificou, em nota de imprensa, que a reorganização está inserida "num plano mais abrangente e compreensivo que tem como objetivo assegurar a sustentabilidade da empresa a médio e longo prazo".

Esse plano é "composto por ações que visam incrementar a sua eficiência, aumentar a receita e incrementar a produtividade e a rentabilidade dos recursos humanos e materiais, mantendo o foco no serviço prestado ao cliente", acrescentou.

Além destes dois meios de contacto, as companhias aéreas vão manter os canais de contacto digitais, em concreto o site comercial das transportadoras, através da ligação www.azoresairlines.pt, onde é possível efetuar reservas e compra de bilhete, aquisição de serviços adicionais, ou consultar informação sobre os serviços disponibilizados.

As companhias aéreas do Grupo SATA contam com uma rede de balcões de atendimento nas nove estruturas aeroportuárias do arquipélago dos Açores, bem como nos aeroportos de Lisboa e Porto.